Periferie in carriera: una rete per l’inclusione di tuttə

L’attenzione che la Città metropolitana dedica alle pari opportunità ha da tempo messo a fuoco anche l’impegno necessario per difendere i diritti delle persone transgender. In occasione del 20 novembre in cui si celebra il Transgender Day of Remembrance (TDoR), giornata della memoria e del ricordo per le persone transgender, la Città metropolitana di Torino organizza un incontro che si svolgerà a partire dalle 9.30 presso la sede di corso Inghilterra 7 sul tema delle “Periferie in carriera”ovvero di come le amministrazioni pubbliche possono contrastare le discriminazioni e favorire il riconoscimento di tutte le identità.

“Il mondo della scuola, della sanità, i seggi elettorali, l’anagrafe sono solo alcuni dei nodi cruciali per ragazzi e ragazze transgender che hanno intrapreso un percorso delicato ed hanno bisogno di supporto e di aiuto per non sentirsi e vedersi esclusi ed escluse” spiega la consigliera metropolitana alle pari oppportunità Valentina Cera “Per questo la Città metropolitana di Torino si mette a disposizione dei Comuni, li coordina e li supporta per raggiungere il riconoscimento dei diritti di tutte le persone, per definire la formazione dei dipendenti comunali, per arrivare al registro di genere e ad operazioni di voto non discriminatorie”.

Il convegno “Periferie in carriera” sarà infatti l’occasione per presentare un protocollo operativo contro l’omotransnegatività e per l’inclusione delle persone LGBT, che sarà proposto ai Comuni del territorio metropolitano.

Al termine dell’incontro verrà inaugurata la mostra “Scarpette rosse” realizzate in ceramica da diversi artisti che, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Città metropolitana di Torino ospita nella sede di corso Inghilterra.

Si tratta di una selezione della collezione di scarpette rosse in ceramica raccolta dal Comune di Castellamonte negli anni durante le diverse edizioni della prestigiosa Mostra nazionale della ceramica: l’allestimento delle scarpette presso la sede metropolitana è stato realizzato dal curatore della Mostra Giuseppe Bertero.

All’inaugurazione saranno presenti i consiglieri metropolitani Pasquale Mazza, che è anche il sindaco di Castellamonte, e Valentina Cera. L’esposizione proseguirà sino al 27 novembre.

PERIFERIE IN CARRIERA

Le pubbliche amministrazioni per il riconoscimento di tutte le identità

Lunedì 20 novembre ORE 9.30 – 13.00

Città metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 Torino

Saluti Istituzionali

Valentina Cera consigliera Delegata alla politiche giovanili e di parità Città metropolitana di Torino

Jacopo Rosatelli assessore alle Politiche sociali e di Parità Comune di Torino

L’orizzonte dei diritti per tuttə

Marco Giusta presidente Coordinamento Torino Pride – Associazione Genderlens

Le identità e l’accesso ai servizi sanitari

Damiana Massara presidente Cug ASL TO 5

Altre esperienze comunali per il riconoscimento di tutte le identità

Testimonianza delle Amministrazioni

Presentazione del Protocollo d’intesa metropolitano. Periferie in carriera: carriere Alias e pratiche inclusive nelle Amministrazioni

Adesione ai lavori del Protocollo metropolitano