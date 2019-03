Perde il controllo dell’auto e si ribalta, ferito un 38enne

Un incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di oggi in strada Bassianese, alle porte di Latina. Si è trattato di un sinistro autonomo, costato il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo per un automobilista di 38 anni.

Per cause al vaglio della Polizia Locale, il conducente ha perso il controllo della propria auto, una Citroen C3, che dopo una vistosa sbandata è finita con le ruote sulla banchina prima di ribaltarsi su un fianco. Nell’impatto l’uomo ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sono gravi .