Pedibus, a Matera si va a scuola a piedi

Uisp, Comune di Matera e Istituti Comprensivi Pascoli, Semeria e Minozzi-Festa hanno firmato un protocollo di intesa che dà il via a Pedibus.

“Oltre 300 alunni della primaria dei plessi di Lazazzera, Cappelluti (attualmente in via Gramsci) e La Martella e consentirà ai bimbi di andare a scuola a piedi grazie alla partecipazione di genitori, insegnanti e nonni, che si metteranno a disposizione dell’iniziativa”. Con queste parole il Comune di Matera comunica l’attivazione del progetto Pedibus, l’iniziativa che organizza carovane di studenti accompagnati che la mattina vanno a scuola a piedi insieme. Il progetto Pedibus è stato ufficialmente istituzionalizzato dalla firma del protocollo di intesa da parte di Uisp, Comune di Matera e Istituti Comprensivi Pascoli, Semeria e Minozzi-Festa, in occasione della conferenza stampa Vivicittà 2019, tenutasi questa mattina nella sala Mandela del Comune di Matera.

Prima di diventare effettivamente un progetto comunale e partecipato, Pedibus era una sperimentazione spontanea nata circa due anni fa nella scuola Primaria del borgo La Martella. Ora, “con una sperimentazione di un anno, coordinata dalla Uisp, da quella di Via Cappelluti, viene, dunque, istituzionalizzata, grazie alla collaborazione di attori pubblici e privati”, spiega il Comune. “La scelta del Plesso di via Lazazzera come nuovo percorso del Pedibus nasce dalle problematiche di viabilità legate alla strada. Nel tempo, ovviamente, l’intenzione è quella di estendere a tutti gli altri Istituti Comprensivi il servizio”.