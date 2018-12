Pd lascia la commissione Bilancio del Senato

La manovra porta il caos al Senato, così il Pd decide di abbandonare l’aula.

La manovra, un punto fondamentale del governo giallo-verde sta dando non pochi problemi al Senato. Così, il Pd ha deciso di abbandonare l’aula.

Ma come mai un gesto così estremo? Semplicemente il presidente della commissione Daniele Pesco ha detto chiaramente che sta arrivando il maxi emendamento e duqnque i lavori della commissione sono inutili.

Per questo motivo, i rappresentanti del Pd e di LeU hanno abbandonato l’aula indignati.

Andrea Marcucci, capogruppo di Palazzo Madama ha twittato: “componenti della commissione bilancio del #pd con capogruppo @antoniomisiani, lasciano i lavori. In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo. Arriva in Aula maxi emendamento mai votato da nessuno. È la prima volta nella storia della Repubblica #emergenzademocratica”.

Antonio Misiani, capogruppo Pd, ha dichiarato che: “Abbandoniamo la commissione dopo sei giorni di prese in giro e di continui rinvii. Sei giorni in cui non abbiamo né discusso né votato alcun emendamento. È una situazione senza precedenti, una vergogna e una umiliazione per il Parlamento. Sono state trasmesse a Bruxelles informazioni che noi non abbiamo e che abbiamo chiesto insieme all’audizione dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, l’organismo indipendente che deve supportare il Parlamento nell’assumere decisioni. La manovra è stata stravolta dall’emendamento depositato ieri sera, ma questo non conta per il presidente della commissione Bilancio e per una maggioranza che va avanti come una schiacciasassi e va dritta verso il voto di fiducia parlamentare. È inaccettabile”.