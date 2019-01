Pavia, scatta foto al ladro e riesce a farlo arrestare

Un uomo che, rientrato a casa, ha scoperto un ladro nel suo appartamento, è riuscito a farlo arrestare scattandogli prontamente una foto col telefonino.

A Pavia un uomo è rientrato in casa e ha sorpreso un ladro nel suo appartamento. Grazie alla foto che il proprietario gli ha prontamente scattato, le autorità sono riuscite a trovarlo e arrestarlo con più facilità, dopo che questo era fuggito. È la curiosa storia di un uomo di Pavia, che tornato a casa ha trovato un ladro che rovistava tra i mobili dell’abitazione in cerca di oggetti di valore da rubare. Accortosi della presenza del proprietario, l’uomo si è dato alla fuga. Così il proprietario lo ha inseguito, e prima che questi si allontanasse troppo, è riuscito a immortalarlo con la fotocamera del cellulare. L’immagine ha consentito agli agenti della Questura di individuare l’uomo e arrestarlo.

La prontezza del proprietario nello scattare la fotografia si è rivelata un fattore determinante. L’immagine è stata infatti un prezioso indizio per gli agenti della squadra volante della Questura, che dopo aver ascoltato la versione dell’uomo si sono messi subito alla ricerca del ladro. Le ricerche sono terminate poco lontane dal luogo del furto. Il ladro era un uomo di 67 anni nato ad Albuzzano, in provincia di Pavia, e residente in un campo nomadi della provincia. Il 67enne, già noto alle forze dell’ordine per alcuni furti in abitazioni e su veicoli, aveva rubato una piccola somma di denaro dall’appartamento, ed è stato arrestato per furto in appartamento. Sarà processato con rito direttissimo.