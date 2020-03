Pavia: parte il concorso Il Rispetto dell’altro

In considerazione dell’emergenza da Coronavirus, il concorso IL RISPETTO DELL’ALTRO, 3° edizione, attivato dal 1° ottobre 2019, è stato prolungato per tutto l’anno scolastico/anno accademico 2019/2020 e per il 2020/2021, con nuovo termine di partecipazione fissato per il 31 marzo 2021.

Il concorso IL RISPETTO DELL’ALTRO è aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Pavia e provincia, con una sezione speciale rivolta a work-team del Collegio Castiglioni-Brugnatelli (EDiSU Pavia).

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Collegio Castiglioni-Brugnatelli e dal Comune di Pavia – Assessorati Pari Opportunità e Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia e l’Associazione ex alunne del Collegio castiglioni-Brugnatelli, in ricordo dell’Ex Alunna del Collegio Maria Valeria Vantaggiato per le azioni con cui ha saputo coniugare il rispetto verso l’altro.

Il concorso intende essere un’occasione per stimolare la riflessione di studenti e studentesse sul rispetto del prossimo, sulla prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e sulla valorizzazione delle differenze in quanto portatrici di arricchimento. Obiettivo della proposta è anche quello di coinvolgere attivamente minori e giovani per renderli protagonisti nel percorso di sensibilizzazione del territorio, attraverso la realizzazione di elaborati che possano essere diffusi anche a livello provinciale.

Per partecipare le classi e i workteam della sezione speciale devono presentare – entro il 31 marzo 2021 – un elaborato secondo le specifiche riportate nel regolamento.

La valutazione sarà svolta da un’apposita commissione composta da rappresentanti degli Enti promotori e da esperti. I premi consistono in somme in denaro finalizzate all’acquisto di materiale scolastico o per altre attività didattiche.

L’esito del concorso sarà reso noto il 30 aprile 2021. La premiazione si svolgerà nel mese di maggio 2021.

*Anche in questa edizione la sezione scuole beneficia dell’intervento dello Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia: nel contesto del progetto “Far Bene per Star Bene“, le classi che ne faranno richiesta potranno fruire di un incontro preliminare di approfondimento sul tema delle discriminazioni, inteso a supportare l’attività di predisposizione dell’elaborato da presentare al concorso.

Scarica il Regolamento (a.s/a.s. 2019/2020 e 2020/2021), la scheda di partecipazione, il modulo di richiesta dell’incontro di approfondimento.

Per informazioni: