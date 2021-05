paura nel centro di Genova: rinvenuto uno zaino sospetto abbandonato

Allarme bomba in piazza De Ferrari a Genova: uno zaino abbandonato ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia locale si è preoccupata di delimitare l’area. Una macchina della polizia si è parcheggiata proprio sotto i portici di palazzo della Borsa, dove poco distante è stato rinvenuto lo zainetto considerato sospetto poiché abbandonato proprio in mezzo al marciapiede. Traffico bloccato e deviato per autobus e veicoli, oltre che per i pedoni, proprio nell’area compresa tra via XX Settembre e via Dante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri.