Patto per la scienza contro le fake news

Task force di scienziati per combattere le fake news e i ciarlatani.

Il Patto Traversale per la scienza, promosso inizialmente dal virologo Roberto Burioni, diventerà una vera e propria associazione. Il gruppo è presieduto da Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene all’Università di Pisa.

Lo scopo sarà portare avanti azioni concrete contro le dicerie e le false credenze che vengono diffuse ogni giorno e mettono a rischio la veridicità della scienza.

Lopalco ha spiegato che: “Quello che era nato come un manifesto, al quale hanno aderito in più di seimila tra intellettuali ed esponenti del mondo della politica, è diventato qualcosa di più. Ci siamo chiesti cosa potevamo fare di davvero concreto per smascherare le bufale sulla scienza che, in più di un’occasione, si sono trasformate persino in una trappola mortale per le persone. E allora abbiamo deciso di dividerci i compiti e creare delle commissioni di esperti, ciascuna focalizzata su una materia particolare.

Oggi stiamo vivendo una vera e propria emergenza. Nel 2019 sono stati registrati casi di tetano pediatrico perché c’è chi ha convinto i genitori a non vaccinare i propri figli. Per non parlare di chi continua a morire perché non crede che l’Aids sia causato dal virus dell’Hiv e continua ad avere rapporti non protetti. Stesso discorso per chi è malato di cancro e invece di seguire opportune terapie, ascolta santoni che sostengono che tutto possa essere risolto con una fasulla psicoterapia”.