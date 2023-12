Patto di stabilità, Le Maire: “Accordo al 100% tra Francia e Germania, Italia su stessa linea”

(Adnkronos) –

"Questa sera raggiungeremo un accordo al 100% tra Francia e Germania" su un "nuovo patto di stabilità e crescita". Lo dice il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, in conferenza stampa via social. "Abbiamo lavorato molto con l'Italia, con il ministro Giancarlo Giorgetti. Siamo sulla stessa linea con l'Italia", aggiunge. "Sono totalmente convinto" che l'accordo tra Francia e Germania "convincerà anche gli altri Stati membri", conclude. "Le nuove regole porteranno a livelli di debito più bassi in modo affidabile. Le vecchie regole erano severe" solo "sulla carta", aggiunge il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. Sarà, dice ancora Le Maire, "un patto di stabilità, perché garantirà il calo del debito pubblico e del deficit. E la Francia è totalmente determinata a rimettere a posto i suoi conti pubblici, a ridurre il debito e il deficit. E' nello stesso tempo un patto di stabilità, perché abbiamo bisogno di investire nella decarbonizzazione della nostra economia e nella difesa, per garantire la nostra sicurezza sul territorio. Lo ridico: un accordo al 100% dovrebbe essere raggiunto questa sera tra la Francia e la Germania sulle nuove regole del patto di stabilità e crescita. E' una notizia eccellente per tutti i Paesi europei. Abbiamo anche lavorato molto con i nostri amici italiani. Siamo esattamente sulla stessa linea con l'Italia: è una notizia eccellente avere la Germania, la Francia e l'Italia allineate sulle nuove regole del patto di stabilità. Voglio ringraziare Nadia Calvino, che ha fatto un lavoro eccellente per costruire un consenso tra gli Stati membri sulle nuove regole del patto di stabilità. E' una tappa storica nel rafforzamento dell'identità e della sovranità europee", conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)