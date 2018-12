Paternò, intera famiglia ritrovata senza vita. Si tratterebbe di omicidio-suicidio.

Uccide moglie e figli e poi si suicida

Da una prima ricostruzione, confermata poi dai Carabinieri, Gianfranco Fallica 32enne di Paternò, consulente finanziario, avrebbe ucciso la moglie (Cinzia Palumbo di 34 anni) e i suoi due figli, rispettivamente di 4 e 6 anni, e poi si sarebbe tolto la vita.

La strage è avvenuta all’interno dell’appartamento di famiglia in via Libertà; alcuni parenti, dopo che non avevano avuto più notizie dei loro familiari, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale compagnia, il 118 e la Polizia Municipale.

L’arma, una pistola calibro 22, era detenuta regolarmente da Fallica e la Procura di Catania ha già aperto un’inchiesta.