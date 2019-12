Passero dell’Asia a foce dell’Entella

Come l’anno scorso arrivò l’Organetto, un uccellino proveniente dalla Siberia, anche quest’anno l’oasi del fiume Entella si presta al riposo migratorio di un’altra specie, più rara e pregiata: la Passera scopaiola golanera. Lo annuncia la Lipu spiegando che si tratta di un arrivo eccezionale. E’ un passeriforme lungo 14 centimetri che vive nelle zone temperate e subartiche dell’Asia. Ha le parti superiori del corpo color marrone scuro striato con petto arancione tenue e il ventre bianco. E’ caratterizzato dalla gola nera e dal sopracciglio bianco che risaltano nell’alternanza di bande di piume chiare e scure. E’ un migratore che sverna in India e in altre parti dell’Asia meridionale. Nidifica in fitte foreste di abete rosso, in territori cespugliosi, spesso sulle pendici più elevate dei monti Urali, deponendo da tre a cinque uova. La sua alimentazione è esclusivamente insettivora.

Accidentale il suo passaggio in Europa. In Italia, quello sull’Entella è il secondo avvistamento dopo quello in Puglia nel 2014.