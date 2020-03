Passeggiare senza autodichiarazione è reato, multato un altro uomo in provincia di Latina.

Ieri mattina nella località di Capo Portiere, in provincia di Latina, i militari del locale nor hanno fermato un 32 enne che passeggiava in un luogo pubblico senza aver compilato alcuna auto giustificazione e violando perciò la normativa nazionale sancite il 9 e l’11 marzo 2020 volte a contenere il contagio del Covid-19.