Partorisce ma la bambina era già morta al nono mese di gravidanza: indagati i sanitari

Il Pubblico Ministero titolare del procedimento, Stella Castaldo, attraverso gli agenti del commissariato di Bagnoli della Questura di Napoli, ha acquisito e posto sotto sequestro tutta la documentazione clinica relativa alla gravidanza, al ricovero e al parto, ha ritenuto di iscrivere nel registro degli indagati, anche come atto dovuto, cinque sanitari che hanno avuto in cura la paziente e ha disposto l’esame autoptico sul feto nato morto, nominando a tal fine come propri consulenti tecnici Anna Gargiulo, medico legale, Giuseppe Cenzato, ginecologo, e Andrea Ronchi, anatomopatologo. L’esame ha avuto luogo il 29 settembre e l’esito della perizia autoptica che sarà depositata nei prossimi mesi dai Ctu sarà ovviamente determinante per capire la causa della morte della piccola Giulia e se sussistano responsabilità mediche nell’accaduto.