Parlamento turco approva mozione: sostegno pieno al premier libico al-Serraj

Il Parlamento di Ankara ha approvato la mozione che autorizza l’invio di militari turchi in Libia, come richiesto dal governo del premier libico Fayez al Serraj, riconosciuto dalle Nazioni Unite. Lo riferisce l’agenzia di stampa Anadolu.

L’obiettivo della mozione, sostenuta dal partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’Akp, è quello di rafforzare la presenza militare a sostegno del governo di accordo nazionale per fermare l’avanzata dell’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, impegnato da aprile in un’offensiva per prendere il controllo di Tripoli.

I deputati che hanno votato a favore della mozione in sessione d’emergenza sono stati 325, quelli contrari 184. La misura prevede un mandato di un anno per il dispiegamento. “Una Libia il cui governo legittimo è sotto minaccia può diffondere instabilità alla Turchia”, ha dichiarato il deputato del partito Akp, Ismet Yilmaz, sostenendo la mozione. “Chi non vuole agire a causa di un rischio getta i nostri figli in un pericolo ancora maggiore”, ha aggiunto.