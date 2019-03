Parco Belmonte, fiamme minacciano santuario: 5 famiglie sono state evacuate per precauzione

Ingenti danni alla riserva naturale del Sacro Monte di Belmonte

Il grandissimo lavoro notturno di Aib e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma l’area boschiva tutto attorno al santuario di Belmonte, in Piemonte, ha subito danni notevoli. L’incendio ha devastato il parco naturale del Sacro Monte di Belmonte, tra Valperga e Pertusio, nel Torinese. Cinque famiglie sono state evacuate per precauzione a causa del fronte delle fiamme che ha continuato ad avanzare. Tantissime le case lambite dal rogo, così come il santuario patrimonio dell’umanità Unesco. Grazie al forte vento, il fuoco ha persino oltrepassato la strada, bruciando tutto il versante che da Prascorsano sale verso il santuario. Questa mattina Aib e i pompieri erano ancora al lavoro per estinguere gli ultimi focolai. Solo al termine delle operazioni sarà possibile fare una stima reale dei danni. Gran parte dell’area protetta, comunque, è andata distrutta. Si ipotizza un incendio doloso viste le proporzioni e i punti in cui le fiamme sono divampate. Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, accompagnato dall’assessore alla Protezione Civile Alberto Valmaggia, farà nel pomeriggio un sopralluogo sulle aree colpite dall’incendio al Sacro monte di Belmonte.