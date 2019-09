Parcheggi gratis per chi accompagna i figli a scuola: l’iniziativa a Recco

Percheggi gratuiti per chi accompagna i figli a scuola. Torna anche quest’anno l’iniziativa del comune di Recco: da lunedì 16 settembre i genitori portanno sostare gratuitamente nelle aree blu mentre accompagnano i bimbi in classe.

Basterà esporre un apposito bollino e i residenti potranno parcheggiare, nelle strisce blu senza pagare, in largo Giovanni XXIII, via XXV Aprile, piazza Matteotti e piazza Nicoloso. Nelle seguenti fasce orarie di entrata e di uscita: per la scuola primaria dalle ore 8 alle ore 8.30, dalle ore 12.10 alle ore 12.40 e dalle ore 16 alle ore 16.40; per la scuola secondaria di primo grado dalle ore 7.40 alle ore 8.10 e dalle ore 13.15 alle ore 13.45.

Versando il contributo simbolico di un euro, è possibile richiedere il pass presso il Comando della Polizia Locale in piazza Nicoloso ritirandolo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.