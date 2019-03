Papa: “Non siate giovani da divano”

Papa Francesco ha incitato gli studenti del Collegio Barbarigo di Padova a non essere passivi, ma ad agire.

Il pontefice Bergoglio, durante l’incontro con i giovani, dopo una domanda di una studentessa del “Collegio Barbarigo” di Padova, ha colto l’occasione per fare un discorso motivazionale sull’importanza di vivere e saper rischiare.

“Bisogna saper rischiare nella vita. E’ la bellezza della vita. La giovinezza non è passività ma sforzo tenace per raggiungere mete importanti, anche se costa. I giovani da divano sono quelli che sono passivi, seduti, che guardano come passa la storia. E’ brutto guardare un giovane in pensione. E ce ne sono.

Questa è la fine della giovinezza: invecchiare a 22, 23, o 24 anni. La giovinezza non è passività ma sforzo tenace per raggiungere mete importanti, anche se costa. Nella vita niente è gratis. Per andare avanti ci vuole lo sforzo di ogni giorno”.