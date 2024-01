Papa Francesco: La Lotta Contro la Lussuria e la Vittoria della Castità

Una Nuova Prospettiva sull’Amore Coniugale

Oggi, durante l’udienza generale nell’aula Paolo VI, Papa Francesco ha affrontato il tema della lussuria nel contesto delle sue catechesi su vizi e virtù. Dopo aver esplorato la gola la scorsa settimana, il Pontefice si è soffermato sulla lussuria, invitando i fedeli a vincere la “cosificazione dell’altro”. La riflessione ha preso spunto dal Cantico dei Cantici nella Bibbia, toccando anche il delicato tema del sesso.

Il Piacevole Dono di Dio Minato dalla Pornografia

Il Papa ha lanciato un monito chiaro: il piacere sessuale, un “dono di Dio”, è minato dalla pornografia. La lotta contro la lussuria, ha affermato, è un’impresa che può durare tutta la vita ma porta alla vittoria cruciale: la preservazione della bellezza che Dio ha scritto nell’amore tra uomo e donna. Importante sottolineare che nel cristianesimo non c’è condanna dell’istinto sessuale, come già espresso in “Amoris Laetitia” del 2016.

I Rischi Sottolineati

Il Papa ha evidenziato i rischi della lussuria, citando San Paolo e la sua preoccupazione per una gestione malsana della sessualità tra i cristiani. Un pericolo specifico identificato da Papa Francesco è la pornografia, che può generare dipendenza, offrendo soddisfazione senza una vera relazione.

La Virtù della Castità

Confrontando la lussuria con la gola, Francesco ha descritto la lussuria come una voracità verso un’altra persona, un legame avvelenato tra esseri umani, soprattutto nella sfera della sessualità. Ha esaltato la virtù della castità, specificando che non va confusa con l’astinenza sessuale. Il Papa ha anche parlato dell’innamoramento come un “mistero” e un’esperienza sconvolgente nella vita delle persone.

Critiche e Appelli del Papa

Papa Francesco ha criticato i seduttori, invitandoli a cercare la bellezza che rende la costruzione di una storia insieme migliore dell’avventura. Ha sottolineato che senza amore, la vita è triste, esortando a non inquinare l’innamoramento con la lussuria, che può rovinare le relazioni. Un appello alla pace è seguito, soprattutto in risposta all’escalation militare nelle zone critiche del mondo.

Conclusioni sulla Scena Attuale

Nel saluto finale, Papa Francesco ha affrontato l’attualità, pregando per le vittime dell’attacco in Iraq. Ha esortato a evitare azioni che aumentino la tensione in Medio Oriente e in altre aree di conflitto. Il Pontefice ha ribadito la sua condanna della guerra, menzionando Ucraina, Palestina, Israele e gli abitanti della Striscia di Gaza che soffrono.

Un Momento di Leggerezza

Per concludere l’udienza generale, i fedeli hanno goduto di una visione insolita: mucche, conigli, asini, pecore e galline in Piazza Pio XII per la benedizione tradizionale in onore di Sant’Antonio Abate, patrono dei contadini, degli allevatori e protettore degli animali.