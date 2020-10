Palermo- Vendeva prodotti da forno in un area pubblica

Vendita abusiva di prodotti da forno all’altezza di via Paruta, a Palermo. Per questo motivo i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno provveduto al sequestro di circa 20 chili di pane. Il venditore abusivo avrebbe violato la Legge Regionale n. 18 del 1° marzo 1995 in materia di commercio sulle aree pubbliche. Oltre al sequestro amministrativo i militari operanti hanno provveduto a segnalare il trasgressore per l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo €. 154 a un massimo di €. 1.549.