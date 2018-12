Palermo, senzatetto 56enne con ferita alla testa trovato senza vita. Avviate indagini per omicidio

Trovato in piazzale Ungheria. Dalla ferita è fuoriuscito molto sangue

Aid Abdellah, un senza fissa dimora di 56 anni, è stato trovato morto i sotto ai portici di piazzale Ungheria, a Palermo. Aveva un evidente ferita alla testa, da cui è fuoriuscito parecchio sangue, che sarebbe riconducibile ad un’aggressione. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per il clochard se non dichiararne il decesso. I Carabinieri, guidati dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto procuratore Daniele Sansone, e il medico legale stanno indagando sulla vicenda. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato colpito, mentre dormiva, con un oggetto pesante tra lo zigomo e la bocca sulla parte sinistra del volto.

Chi lo conosceva dice di lui che era un uomo mite e tranquillo e che non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Era famoso in zona come “Aldo” il pittore francese che non si separava mai dal suo fedele gatto.