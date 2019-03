Palermo, rapina automobilista dopo autostop: arrestato

Il rapinatore, già noto alle Forze dell’ordine, è ora in carcere

PALERMO – Lo scorso 30 agosto aveva rapinato un giovane automobilista di Palermo, oggi Cosimo Corrao è stato arrestato dalla polizia. Il 27enne, residente alla Vucciria, è stato identificato come l’autore del reato.

A fine agosto di quest’anno, il rapinatore era salito a bordo dell’auto della vittima, che si era offerto di dargli un passaggio, in viale del Fante. Giunti però in via del Bersagliere, l’indagato avrebbe puntato un coltello contro l’automobilista sottraendogli con forza il cellulare e poi dandosela a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti sono riusciti a mappare il tracciato del telefonino rubato e a risalire alla rete wi-fi alla quale il rapinatore lo aveva agganciato.

Il passo successivo è stato l’identificazione del rapinatore, riconosciuto dalla vittima e conosciuto dalla Polizia di Stato per i suoi precedenti. Corrao è ora in carcere