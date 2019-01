Palermo, Lancia Y usata come ariete per sfondare vetrina. Ladri ripuliscono profumeria Cocoon a Capodanno

I malviventi hanno approfittato dei botti di Capodanno per coprire il rumore del vetro in frantumi

Profumeria Cocoon, in viale Strasburgo, ripulita da una banda di ladri la notte di capodanno a Palermo. I malviventi hanno usato la loro Lancia Y come ariete per sfondare la vetrina e hanno atteso il frastuono dei petardi per coprire il rumore dei vetri rotti. Il bottino era composto da profumi e creme costose ed è stato portato via su un’altra auto, preparata per la fuga. I ladri hanno agito indisturbati e sono fuggiti prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. La Polizia Scientifica ha eseguito i rilievi nella speranza di rinvenire qualche traccia biologica o delle impronte che permettano di risalire all’identità dei malviventi. Visionati anche i filmati di sicurezza delle telecamere della zona.