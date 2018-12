Palermo, iniziato lo sgombero degli appartamenti di via Savagnone. 13 famiglie sfrattate

Costano 420 mila euro l’anno alle casse del comune. 100 poliziotti, carabinieri e vigili impegnati nell’operazione

Questa mattina, 14 dicembre, è stato messo in atto un nuovo sgombero in via Savagnone a Palermo. Erano 13 i nuclei familiari rimasti ad abitare abusivamente nelle palazzine, dove lo scorso ottobre fu aggredita Stefania Petyx di Striscia la Notizia. Dal 5 maggio 2018 queste famiglie vivono nelle case prese in affitto dal Comune e che costano all’amministrazione circa 420mila euro all’anno.

Circa 100 uomini tra Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco questa mattina erano impegnati nelle operazioni di sgombero e di presidio dell’edificio. Gli occupanti erano fiancheggiati dai membri del comitato “12 luglio” e gli attivisti di “Potere al Popolo”.

L’assessore alle Attività Sociali, Giuseppe Mattina, è giunto sul posto per dialogare con gli inquilini, che si erano rifiutati di andare via. Mattina ha trattato con le famiglie parlando della possibilità di indirizzarle ad un percorso di autonomia abitativa, ma gli occupanti chiedevano un ricovero d’urgenza a carico del Comune.