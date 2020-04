Palermo: commercianti tra rabbia e chiusure

Anche a Palermo negozianti e ristoratori sono sul piede di guerra

Ieri sera tanti locali, tra pub, bar e ristoranti, hanno riacceso le luci nelle strade della movida palermitana aderendo all’iniziativa #RisorgiamoItalia, il flash mob promosso dall’associazione Movimento Imprese Ospitalità. “Il nostro è un grido d’allarme, siamo in ginocchio e lo stato non ci sta aiutando”, ripetono in tanti davanti ai microfoni del Tgr Sicilia. Come lo chef Natale Giunta, famoso per la sua partecipazioni a programmi televisivi, titolare di due attività nel centro della città. E ancora i gestori di locali molto noti come Balata, la Casa del Brodo, Perciasacchi. “Ci devono dire loro come poter riaprire – sottolinea Doriana Ribaudo, ex consigliere comunale e titolare dell’Osteria Ballarò – abbiamo dipendenti che non hanno preso un euro e che sono in crisi, così come noi. Siamo al collasso ma lo Stato non ci sta aiutando. Così rischiamo di chiudere per sempre”.