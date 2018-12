Palermo, branco aggredisce e picchia coetaneo. 17enne finito in ospedale

La vicenda si è verificata sabato notte in un pub in via dei Candelai

Un giovane di 17 anni è stato picchiato a sangue da un branco di coetanei, sabato notte a Palermo. I ragazzi erano all’interno di un locale in via dei Candelai e, per motivi ancora sconosciuti, hanno accerchiato il 17enne per pestarlo a sangue. La vittima è riuscita a descrivere a malapena i componenti del branco e a raccontare ciò che era accaduto. I Poliziotti hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per individuare i responsabili dell’aggressione.