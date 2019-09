Palermo, bimbo in Pronto Soccorso dopo aver ingerito droga

Ancora in corso le indagini della Polizia di Stato

Un bimbo di un anno e mezzo è stato ricoverato, ieri, in Rianimazione a Palermo dopo avere ingerito hashish e cocaina. Inizialmente era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla, poi è stato trasferito in Rianimazione all’ospedale dei Bambini. Per ore i genitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Il piccolo, dopo 24 ore, ore è migliorato ed è stato portato in Pediatria. La polizia, che ha compiuto anche una perqusizione nell’abitazione dei genitori del bimbo senza alcun esito, ha segnalato la vicenda al tribunale dei Minori. Il padre del piccolo ho sostenuto che il figlio avrebbe ingerito la sostanza stupefacente giocando per strada.