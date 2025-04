Palermo: Affitti comunali alle stelle, un peso insostenibile per le casse cittadine

Il Comune di Palermo spende ogni anno cifre enormi per affittare uffici, scuole e teatri. Molti contratti di locazione risalgono a decenni fa e non sono mai stati aggiornati, generando costi sproporzionati. Un esempio eclatante è l’Anagrafe di viale Lazio e la scuola media Marconi, ospitati da oltre 30 anni in un condominio per una spesa annuale di 294.000 euro. Secondo un’analisi di Dossier, le uscite superano le entrate e la spesa è il doppio rispetto a quella di Torino. L’assessore al Patrimonio ha definito la situazione “insostenibile”.