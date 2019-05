Palco sul Mare Festival – Il Festival dell’estate in Liguria

Palco sul Mare Festival svela i primi appuntamenti della sua 24esima edizione: sei anteprime che animeranno il calendario estivo della manifestazione che dal Porto antico approderà nei comuni della riviera ligure.

Un calendario ricco di appuntamenti che si apre ufficialmente sabato 20 luglio con The Zena Soul Syndacate in “The Commitments“. Un concerto, dal ritmo travolgente che farà rivivere le musiche originali del celebre film di Alan Parker. Il 21 luglio in piazza delle feste Federico Sirianni ci accompagnerà nel mondo di Faber, tra musica e narrazione, tra racconti e note. Uno spettacolo emozionante che riproporrà i temi trattati nelle canzoni di Fabrizio De André a 20 anni dalla sua scomparsa. In “Si chiamava Faber”, l’esperienza personale di Sirianni è ampliata ed arricchita dall’originale interpretazione di Max Manfredi.

Si prosegue il 22 luglio con l’esilarante comicità di Ruggero de I Timidi in “Stand up & Songs”, uno show che promette di essere sorprendente perché “armato” della sua chitarra e di un microfono, Ruggero farà rivivere tutto il meglio dei suoi successi. Non finisce qui… Martedì 23 luglio Aldo De Scalzi and Toolittletime band coadiuvati da cantanti, special guest, narratore e videoproiezioni faranno rivivere uno degli eventi più importanti della storia della musica, il festival di Woodstock. Martedì 30 luglio si prosegue con la grande musica dei Reunion in “Abbey Road Studios” ovvero quando i Reunion affiancano alla musica dei Beatles le canzoni più famose degli artisti che hanno registrato negli Studyos inglesi.

E poi martedì 6 agosto arriveranno più esilaranti che mai i Pirati dei Caruggi capitanati da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin. Abbandonata la location di Piazza delle feste, i fantastici quattro approdano in Arena del Mare a coronamento di uno straordinario lavoro da parte degli artisti e di una entusiasmante risposta del pubblico che negli anni ha dimostrato un grande attaccamento al celebre quartetto. Si presenteranno sul palco con uno nuovissimo show “Invexendo” in esclusiva per il pubblico di Palco sul Mare Festival.

Intanto è partita mercoledì 22 maggio la prevendita dei tagliandi per gli spettacoli di Palco sul Mare Festival 2019 con una grande novità, per pochi giorni è in vendita un quantitativo limitato di biglietti Early Bird, ad un prezzo ridotto. Da oggi tutti possono acquistare i biglietti dal sito www.palcosulmarefestival.it, su HappyTicket oppure Discoclub a Genova, Metaldi Tabaccheria a Chiavari.