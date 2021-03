Padre denuncia moglie diplomatica, sparita con nostra figlia

E’ in corso a Genova un’indagine per sottrazione di minore sul caso di una donna originaria dell’Ecuador, campionessa di scacchi, che ha lasciato l’Italia, dove risiedeva, portando con sé la figlia di sette anni. Polizia e procura si sono attivate insieme all’Interpol il mese scorso dopo la denuncia del padre della piccola.

La coppia è separata con affidamento congiunto. La donna fa parte del corpo consolare del suo Paese a Genova. Il padre sostiene che in altre due occasioni si era allontanata con la bambina per una vacanza senza chiedergli il consenso e che per questo motivo aveva chiesto alle autorità la revoca del passaporto diplomatico alla bambina, ma senza esito.