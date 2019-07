Padova: 400 euro di multa a chi bestemmia al parco

Se si bestemmia vicino a un parco, una chiesa o in altri luoghi pubblici si rischiano multe molto salate.

Il Comune di Saonara, in provincia di Padova, ha deciso di iniziare una guerra contro le bestemmie. Ma come combattere in odo efficace uno dei tratti tipici del Veneto? Imponendo delle multe salate.

L’offesa a una qualsiasi divinità se udita da un pubblico ufficiale costerà a chi l’ha pronunciata 400 euro. Se a bestemmiare sarà un minorenne la sanzione verrà pagata dai genitori.

Il sindaco della città Walter Stefan è uno dei primi sostenitori di questa misura: “Sono una serie di provvedimenti che abbiamo adottato per arginare tutte quelle attività incivili che rendono la convivenza difficile. Non sarà più possibile tagliare l’erba in certi orari, i cani dovranno essere tenuti a guinzaglio e chi assume un comportamento blasfemo ne pagherà le conseguenze”.

Un altro aspetto importante è quanto sia inclusivo il provvedimento: riguarderà tutte le religioni.