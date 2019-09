Ospedale Galliera, furto in sala infermieri: arrestato

Stava armeggiando davanti a un armadietto della sala infermieri del Galliera, che era riuscito a forzare, quando è stato sorpreso da un’infermiera che ha subito dato l’allarme.

Protagonista dell’episodio, un 27enne genovese, con precedenti per reati contro il patrimonio, che poco dopo le 22.30 di venerdì si è impossessato di alcuni flaconi di metadone approfittando dell’assenza di personale nella sala.

L’arrivo di un’infermiera lo ha però costretto ad abbandonare in fretta e furia il bottino e a darsi alla fuga, terminata anche grazie all’intervento di una delle guardie giurate che l’ospedale di Carignano ha assunto da qualche settimana alla luce delle ripetute aggressioni ai danni del personale.

La guardia giurata ha bloccato il ladro in fuga, aiutata da altri infermieri, e ha subito chiamato la polizia: gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Crimine hanno preso in consegna il 27enne, che in mattinata è stato processato per direttissima.