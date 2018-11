Ortona- Somalo arrestato per violenza sessuale

Prima le fa sbattere la testa e poi la costringe a subire violenza.

I Carabinieri di Ortona (Chieti), hanno arrestato un ventenne somalo senza fissa dimora ma che gode dello status di protezione sussidiaria, per violenza sessuale.

Un’anziana donna che si trovava in spiaggia in località Ripari di Ortona, si è ritrovata aggredita dal giovane che prima le ha fatto sbattere la testa contro alcuni ciottoli e poi l’ha costretta alla violenza sessuale.

La donna è riuscita a scappare mentre arrivavano le Forze dell’Ordine, poi è stata trasportata all’ospedale di Lanciano ed è stata ricoverata per ecchimosi, escoriazioni e trauma cranico.

Il somalo è stato anche denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, atti compiuti a San Vito Chietino e per aver fornito false generalità (la sua vera identità è stata poi scoperta attraverso la comparazione delle impronte).

Un anno fa il 20enne era entrato in Italia clandestinamente durante uno dei numerosi sbarchi in Sicilia.