Oregina, 18enne arrestato per spaccio in via Capri

Aveva in casa un chilogrammo di droga tra marijuana e hashish e 1.600 euro in contanti, probabilmente quanto guadagnato spacciando: per questo motivo un giovane di appena 18 anni è stato arrestato, e sabato mattina verrà processato per direttissima.

Il 18enne è stato individuato dai poliziotti delle volanti in via Capri, nel quartiere genovese di Oregina. Gli agenti da tempo tenevano sotto controllo la zona per contrastare lo spaccio di droga, e giovedì intorno alle 23 sono entrati in azione presentandosi a casa del giovane.

Nel corso della perquisizione domiciliare, oltre alla droga e ai contanti, è stat trovata anche tutta “l’attrezzatura” per confezionare le dosi. Il ragazzo è stato quindi arrestato, e dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze ai fini di spaccio.