“ORA DI FUTURO” premia i bambini di 2 scuole in provincia di Genova

“Ora di Futuro”, progetto di educazione che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e Onlus – promosso da Generali Italia e fondazione The Human Safety Net – ha premiato i bambini della 4° classe della Scuola Primaria L.Ariosto di Genova e della la 3° classe dell’Istituto Comprensivo San Francesco da Paola di Genova per essersi distinti con un impegno attivo nel progetto.

Le classi premiate oggi sono alcune delle oltre 2600 che nel primo anno hanno partecipato al progetto in tutta Italia. Gli eventi di premiazione sono stati anche occasione per raccontare ai bambini il lavoro delle Onlus che sono impegnate con «Ora di Futuro» nell’apertura di 11 centri, su tutto il territorio, a supporto delle famiglie in difficoltà con bambini da 0 a 6 anni.

Alla premiazione erano presenti gli agenti locali di Generali Italia e Alleanza Assicurazioni e della onlus “L’Albero della Vita”. Gli istituti premiati hanno ricevuto una lavagna interattiva multimediale (LIM) e l’attestato di “Scuola Responsabile” per l’impegno con cui gli alunni e i loro insegnanti hanno portato avanti “Ora di Futuro”: un percorso didattico innovativo nelle scuole primarie, per insegnare con il gioco ai bambini delle classi 3, 4, 5° a fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio

COS’È ORA DI FUTURO

“Ora di Futuro” è un progetto di educazione che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e Onlus. Un progetto con un unico grande obiettivo: educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani. Già nel primo anno “Ora di Futuro” ha coinvolto 30mila bambini attraverso: