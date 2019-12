Oppongono resistenza nel tentativo di disfarsi della droga, arrestati

Durante un controllo da parte dei carabinieri di Forte San Giuliano sono stati sorpresi con due grammi di hashish, divisi in cinque pezzetti e, nel tentativo di disfarsi della droga, hanno opposto attiva resistenza ai militari, che comunque sono riusciti a bloccarli e a sequestrare la sostanza.

Per questo un 45enne e un 21enne, militi per una pubblica assistenza genovese, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.