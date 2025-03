Oppido Lucano: Due Napoletani Arrestati per Truffa Aggravata a Danno di Anziana

OPPIDO LUCANO (PZ) – I Carabinieri della Compagnia di Acerenza hanno arrestato due giovani provenienti da Napoli con l’accusa di truffa aggravata in concorso ai danni di una donna di 90 anni residente a Oppido Lucano.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa. I militari della Radiomobile hanno intercettato sulla SS407 Basentana un’auto con a bordo i due individui, di 23 e 18 anni, che tentavano di fuggire dopo aver raggirato l’anziana.

La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un avvocato, il quale le aveva comunicato che il nipote era stato arrestato dai Carabinieri a seguito di un incidente stradale. Per ottenere il suo rilascio, l’impostore aveva richiesto la somma di 35.000 euro in contanti, che sarebbero stati prelevati direttamente a casa della donna da un presunto Maresciallo dei Carabinieri.

Poco dopo, un complice del finto avvocato si è presentato all’abitazione della novantenne e, qualificandosi come militare dell’Arma, si è fatto consegnare 14.100 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente.

La donna, resasi conto di essere stata truffata, ha immediatamente avvisato i familiari, che hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

La Centrale Operativa ha immediatamente diramato le ricerche, consentendo di localizzare i due fuggitivi sulla Basentana a bordo di un’utilitaria. Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto e recuperato l’intera somma di denaro, che è stata restituita alla vittima.

I due giovani sono stati arrestati e trasferiti alla Casa Circondariale di Potenza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.

L’intervento tempestivo dei cittadini, attraverso la segnalazione al 112, si è rivelato ancora una volta fondamentale per garantire una risposta rapida ed efficace da parte delle Forze dell’Ordine.