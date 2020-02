Operazione “Risorgimento digitale”, a Trieste corsi gratuiti per conoscere internet

Una scuola mobile rivolta a tutti i cittadini che vogliono conoscere gli strumenti di internet e imparare a sfruttare le potenzialità del mondo digitale.

Prenderà il via lunedì 24 febbraio l’Operazione “Risorgimento Digitale”, la scuola ‘mobile’ di internet gratuita di TIM, aperta a tutti i cittadini: la ‘scuola mobile’ stazionerà con un ‘track’ in piazza S. Antonio Nuovo per fornire informazioni e consentire ai cittadini di iscriversi ai corsi di formazione (sportello e lezioni in piazza dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 19. Taglio del nastro alle 14.30).

Saranno 10 brevi sessioni formative da meno di un’ora per scoprire internet e le sue potenzialità. All’interno della ‘scuola mobile’ sarà possibile in particolare attivare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (INPS, INAIL, Agenzie delle entrate, Portali del cittadino, ecc) e dei privati abilitati, con un’unica Identità Digitale. Lunedì 24, dalle 15 alle 17.30, la presentazione al Museo Revoltella.

Per iscriversi ai corsi in aula, è possibile contattare il Numero Verde dedicato 800 860 860, attivo dalle 8.00 alle 20.00 di tutti i giorni oppure prenotarsi online alla pagina web www.operazionerisorgimentodigitale.it.

La settimana successiva, a partire da lunedì 2 marzo, saranno avviati i i corsi di formazione in aula (dal lunedì al venerdì: 11-13; 15-17) rivolti a cittadini e dipendenti della PA locale. Verranno insegnate dieci cose facili e utili per diventare cittadini di Internet, come ad esempio, entrare in rete, trovare informazioni, comunicare, condividere e vivere le proprie giornate da cittadino digitale. Le attività formative dureranno fino al 20 marzo e si svolgeranno sia la mattina, sia il pomeriggio nelle scuole e in altre location cittadine messe a disposizione dal Comune di Trieste.