“Operazione Oro Rosso”, in Fvg 75 persone controllate per furto di rame

Durante gli ultimi controlli, non sono emerse irregolarità. Un risultato che fa ben sperare, vista l’importanza del rame nel settore dei trasporti.

Sono state 75 le persone controllate e 36 gli operatori impiegati del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia nell’operazione straordinaria di controlli e contrasto ai furti di rame denominata “Operazione Oro Rosso”. In totale sono stati 45 i siti controllati in tutta la Regione, tra aziende che trattano la rottamazione dei metalli, depositi lungo la linea ferroviaria e su strada.