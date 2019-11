Operazione antidroga a Roma: 20 arresti

Tor Bella Monaca: 20 arresti per droga nella Capitale.

Operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma a Tor Bella Monaca, alla periferia della Capitale. Venti gli arresti, 15 in carcere e 5 ai domiciliari, tra cui tre donne.

Sono ritenuti appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico di cocaina che operava tra le palazzine di via dell’Archeologia. A quanto accertato dai militari della Stazione Tor Bella Monaca, sotto le direttive della DDA, il giro d’affari era di circa 200mila euro mensili.

Dopo l’operazione “Ferro di Cavallo” di fine ottobre che, con 16 persone arrestate, ha smantellato un’associazione dedita al traffico di droga, dall’alba i carabinieri stanno eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare che dispone l’arresto di 20 persone, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Sono tutti italiani. A quanto accertato, l’organizzazione dell’attività di spaccio avveniva secondo un vero e proprio modello aziendale con ripartizione di turni, mansioni e compiti con vedette che avevano sia il compito di indirizzare i clienti verso i pusher che stavano nascosti tra gli androni dei palazzi per non farsi notare e sia quello di avvisarli in caso di eventuale arrivo delle forze dell’ordine.