Operazione “Alto Impatto” di Genova: 7 arrestati e 654 gr di stupefacenti sequestrate

Il bilancio dell’operazione ad ”Alto Impatto”, che ha visto impegnati 232 operatori della polizia ferroviaria nei controlli di 9 grandi stazioni, è di 1.813 identificati, 7 arrestati, 23 indagati, 625 bagagli controllati, 654 gr di sostanze stupefacenti sequestrate e 7 sanzioni amministrative elevate.

Le stazioni coinvolte sono: Genova Principe, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova, Ancona, Cagliari, Bari Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Trieste. Le attività di controllo sono state portate avanti con il supporto di unità cinofile, di unità operative di pronto intervento, specificamente addestrate per la prevenzione di atti di terrorismo o azioni di natura violenta, di reparti prevenzione crimine e reparti mobili. Le pattuglie si sono avvalse anche di smartphone di ultima generazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e di metal detector per l’ispezione di bagagli sospetti. Le ispezioni sono state estese anche ai depositi bagagli. A Genova Principe è stato intercettato e arrestato un italiano di 32 anni ricercato per tentata estorsione e tentato omicidio.