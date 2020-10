Operai Whirlpool bloccano l’autostrada per proteste contro la chiusura di uno stabilimento

Gli operai della Whirlpool stamattina stanno protestando contro la chiusura dello stabilimento di via Argine: è in atto un blocco all’imbocco autostradale per l’A3 Salerno-Reggio Calabria. Sul posto anche la polizia stradale. Numerose le auto e i mezzi pesanti incolonnati, in attesa di un varco per proseguire il loro percorso. Dalle 8.30, in direzione Sud, è stata fatta passare soltanto un’ambulanza ed un’auto con a bordo una donna incinta La vicenda Whirlpool, dopo ormai 18 mesi di proteste e polemiche, dovrebbe avere il suo epilogo il 31 ottobre con il fermo della fabbrica napoletana. I lavoratori – circa 200 – chiedono la convocazione di un tavolo da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un confronto. “Non si può più aspettare – sottolinea il segretario generale della Uilm Campania, Antonio Accurso – bisogna prendere in mano la situazione ai livelli più alti e dimostrare che il governo ha la capacità e la volontà di gestire la vertenza, con il rispetto degli accordi e delle persone“.