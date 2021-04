Oms: ‘Pandemia a un punto critico, infezioni esponenziali’

La pandemia è a un “punto critico”, le infezioni crescono in maniera esponenziale. Lo afferma l’Oms.

Intanto il premier bulgaro Borissov riferisce che i nuovi contratti che l’Ue negozia con Pfizer per una fornitura fino a 1,8 miliardi di dosi (di cui 900 milioni opzionali) per il 2022-2023 avranno un “prezzo notevolmente più alto”. “Era a 12 euro, poi è aumentato a 15,5, ora per il 2022-2023 vengono firmati contratti a 19,5 euro”, ha detto Borissov, secondo quanto riporta la Reuters. Un funzionario dell’Ue coinvolto nei colloqui ha confermato il prezzo, spiegando però che i negoziati non sono ancora conclusi.