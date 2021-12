Oms, nel 2022 si può battere la pandemia fermando l’ingiustizia

– “Se poniamo fine all’ingiustizia, poniamo fine alla pandemia e poniamo fine all’incubo globale che abbiamo vissuto tutti.

E questo è possibile” perché il mondo ha “tutti gli strumenti per porre fine a questa calamità”.

Lo afferma il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom in un messaggio per il nuovo anno, sottolineando che “tutti i paesi devono lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo della vaccinazione del 70% della popolazione mondiale entro la metà del 2022”.

Il secondo obiettivo a cui puntare, oltre alla vaccinazione, è “costruire un più forte sistema di sicurezza sanitaria globale”, ha aggiunto Tedros, ricordando che nel 2022 i Paesi inizieranno a negoziare un accordo globale sulle pandemie volto a rafforzare la governance, i sistemi e gli strumenti sanitari di cui il mondo ha bisogno per prevenire, individuare o rispondere rapidamente a epidemie e pandemie. E terzo obiettivo, bisognerà investire maggiormente nello sviluppo della sanità primaria a partire dai Paesi più vulnerabili, ha sottolineato Tedros, in un messaggio pubblicato su Linkedin e Twitter.

Il numero uno dell’Oms ha ricordato che “dopo due anni conosciamo bene questo virus. Conosciamo le misure per controllare la trasmissione” e “sappiamo come trattare la malattia e aumentare le possibilità di sopravvivenza per le persone che soffrono di malattie gravi”. E “con tutte queste conoscenze e capacità, abbiamo l’opportunità di superare questa pandemia”.