Omicidio Yirelis: L’imputato Di Carlo “Andava Curato”, Problemi di Salute Mentale Evidenziati in Aula

Cassino, 12 aprile 2025 – Nel processo per l’omicidio di Yirelis Peña Santana, la donna dominicana di 34 anni uccisa con diverse coltellate in un appartamento di Cassino, emergono dettagli sulla salute mentale di Sandro Di Carlo, l’operaio accusato del delitto. La difesa insiste sulla necessità che Di Carlo fosse stato curato adeguatamente prima del tragico evento.

L’avvocato Maria Letizia Casale, che aveva assistito Di Carlo in precedenza per episodi di violenza, ha testimoniato in aula, sottolineando le difficoltà incontrate nel tentativo di indirizzare l’uomo verso una comunità terapeutica. “Gli uffici del SerD e del Cimm si rimbalzavano la competenza: dipendenza da alcol o problemi psichiatrici. Insistevamo tanto,” ha spiegato, aggiungendo che la violenza di Di Carlo si manifestava soprattutto quando era sotto l’effetto dell’alcol. Nonostante precedenti condanne per violenza, non era stata riscontrata una “cronicità” tale da facilitare il suo ingresso in una comunità.

Anche il professor Michele Di Nunzio, psichiatra e criminologo consulente della difesa, ha sottolineato la complessità del caso. Ha descritto Di Carlo come un paziente borderline che, in determinate circostanze, ha subito una “psicotizzazione,” una condizione di distacco dalla realtà che comprometterebbe la sua capacità di intendere e di volere. Secondo il professore, comportamenti successivi all’omicidio – come la lettura di un passo della Bibbia, il ritrovamento di un orologio rotto della vittima in casa sua e il mancato occultamento degli abiti sporchi di sangue – sarebbero indicativi di questa condizione. Di Nunzio ha suggerito che Di Carlo avrebbe avuto bisogno di un lungo periodo di permanenza in comunità, almeno cinque anni.

La difesa ha inoltre evidenziato come il vuoto interiore e la dipendenza dall’alcol aggravassero la condizione di Di Carlo, portandolo a comportamenti “a-finalistici,” privi di uno scopo razionale.

L’imputato, presente in aula, è stato sottoposto a un esame parziale. Il tribunale ha disposto una risonanza magnetica funzionale per escludere anomalie cerebrali che potrebbero aver influito sui suoi comportamenti. L’udienza è stata aggiornata al 7 maggio, quando saranno discussi i risultati dell’esame. Le difese di parte civile, rappresentate dagli avvocati Marco Rossini e Licia D’Amico, si preparano ad analizzare i risultati.