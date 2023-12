Omicidio Vanessa Ballan, convalidato arresto 41enne

(Adnkronos) – E' stato convalidato l'arresto di Bujar Fandaj accusato dell'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa con sette coltellate martedì scorso a Riese Pio X nel trevigiano. L'uomo, 41 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Fandaj, fermato poco dopo l'omicidio, è stato arrestato ieri. Poco più di un mese fa l'uomo era stato denunciato per stalking dalla vittima. L'accusa per lui è di omicidio aggravato. Su Fandaj Bujar "ci sono indizi gravi", ha fatto sapere il procuratore capo di Treviso Repubblica Marco Martani: oltre al "movente" ha ricordato il comportamento dell'uomo che dopo il delitto "si è reso irreperibile". Per il procuratore ci sono anche "indubbi profili di pericolosità sociale anche per la particolare ferocia" dell'omicidio, ha continuato. La 26enne "non solo è stata accoltellata ben 7 volte in parti vitali" ma "prima è stata anche picchiata perché sul volto c'erano segni di percosse violente", ha affermato Martani, parlando di una "particolare ferocia". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)