Omicidio-suicidio a Milano. Si indaga

Due uomini sono stati trovati morti a Milano, in un appartamento di via valle Anzasca, quartiere di Baggio. Uno dei due uomini è stato trovato morto in casa, mentre l’altro impiccato al balcone.

A lanciare l’allarme e chiamare i primi soccorsi è stato un passante che dalla strada ha visto il corpo impiccato con un lenzuolo, al balcone del piano rialzato.

Intervenuti sul posto, gli agenti della Questura di Milano hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento un secondo cadavere. L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate. Gli stessi poliziotti hanno trovato in una fioriera un coltello insanguinato, con ogni probabilità l’arma usata per il delitto.

Si tratterebbe di un caso di omicidio suicidio, ma le indagini sono appena iniziate. L’appartamento è stato trovato completamente a soqquadro: segno che la vittima ha provato a difendersi. Le vittime non sono state ancora identificate.