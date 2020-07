Omicidio Murazzi, trent’anni a Said Mechaquat

E’ stato condannato a trent’anni di carcere Said Mechaquat, processato a Torino con l’accusa di avere sgozzato il giovane Stefano Leo il 23 febbraio 2019 mentre camminava sul Lungo Po. La sentenza è stata pronunciata dopo un rito abbreviato. Said, dopo essersi consegnato ai carabinieri, disse di avere voluto sfogare una situazione di disagio interiore e aggiunse che non conosceva la vittima.