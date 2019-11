Omicidio Idy Diene: “Non scrivete razzista sulla targa”

L’avvocato dell’assassino di Idy Diene ha chiesto di non scrivere razzista sulla targa che verrà messa sul luogo del delitto.

“Non scrivete ‘razzista’ sulla prossima targa”. La richiesta arriva da Sibilla Fiori, l’avvocato di Roberto Pirrone, il pensionato fiorentino che nel 2018 su ponte Vespucci ha ucciso l’ambulante senegalese Idy Diene con cinque colpi di pistola.

Secondo Fiori: “È un messaggio falso, che rischia di aumentare un clima difficile. Pirrone è un assassino, ok, punto. È tremendo quello che ha fatto, gravissimo. Ma non è razzista, non l’ha ucciso perché nero. Lo ha stabilito il perito, la perizia psichiatrica, le sentenze. E la Procura in primo grado non ha contestato l’esclusione del movente razziale. Mettiamo una targa, sono favorevole. Voglio che si sappia, è il minimo che si possa fare. Ho già depositato una denuncia contro ignoti per il vecchio cartello che diceva ‘ucciso da mano razzista”.

Pirrone è stato condannato a 30, con l’aggravante dei futili motivi. Non si sa se domani i manifestanti metteranno un altro cartello. Di sicuro in futuro sul ponte una nuova targa arriverà. Il consiglio comunale ha approvato una mozione per chiedere al sindaco di porla. Ma il riferimento al razzismo ci sarà? “Non può esserci, significherebbe non tenere conto di quello che dice la magistratura”, conclude Fiori. L’ultima parola spetta al comune.