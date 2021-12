Omicidio Campobasso: autore in carcere, lite per droga

È stato trasferito nel carcere di Benevento Giovanni De Vivo, il 37enne accusato di omicidio volontario per il delitto avvenuto la notte scorsa a Campobasso, nel quale ha perso la vita Cristian Micatrotta, geometra di 38 anni.

L’uomo, assistito dall’avvocato Mariano Prencipe, sarà interrogato probabilmente agli inizi della settimana prossima.

Gli investigatori intanto hanno ascoltato diversi testimoni, tra questi un parente e un amico della vittima, presenti anche loro al momento della lite sfociata poi nell’omicidio.

I tre si sarebbero recati sotto casa di De Vivo, che vive proprio in via Vico, a pochi passi da dove è poi avvenuto l’accoltellamento, pare per la cessione di un piccolo quantitativo di droga. Proprio in quegli istanti sarebbero nati contrasti.

Sul luogo della tragedia stamattina amici della vittima hanno deposto alcuni mazzi di fiori.