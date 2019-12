Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Malagò: “Per il 6% è la cosa più bella del Paese”

Durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo 2019, il governatore della Lombardia (tra i premiati) ha parlato dei lavori per Milano-Cortina 2026.

“Questa è una giornata importante per me. Ho fatto sport tutta la vita, talenti pochini, oggi però recupero tutto con gli interessi”. Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo 2019, al Foro Italico di Roma. Il prestigioso riconoscimento (che è la massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è stato assegnato al governatore della Lombardia, per il lavoro svolto per l’assegnazione a Lombardia e Veneto dell’Olimpiade invernale Milano-Cortina 2026.

E proprio sul percorso di avvicinamento ai Giochi invernali Fontana ha spiegato: “Per ora sta andando tutto bene. Ci stiamo impegnando: c’è grande coesione, voglia di fare bene e obiettivi precisi. Il problema più immediato è partire con le opere pubbliche: ho avuto incontri con il Governo, sono convinto che presto cominceranno”. A sottolineare il valore sociale delle Olimpiadi invernali 2026 è anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “C’è un importante istituto di ricerca di mercato che ha fatto un’inchiesta su campioni trasversali, uomini, donne, fasce sociali, sportivi e non sportivi, aree territoriali coinvolte, ed è venuto fuori che la vittoria delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, negli ultimi dieci anni, viene considerata da oltre il 6% degli italiani la cosa più bella del Paese. Penso che questa sia una grande soddisfazione”.